В Арамили 19-летний водитель сбил пешехода насмерть на ночной дороге

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ночной аварии в Арамили. Около 00:20 автомобиль ВАЗ 21099 сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. Водитель слишком поздно заметил человека впереди и не успел затормозить.

В результате аварии 40-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, за рулем ВАЗ находился 19-летний местный житель. Его стаж вождения составляет 1 год. При этом молодой человек уже 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, и имеет 4 неоплаченных штрафа. Проверка показала, что водитель был трезв.

На автомобилиста составлены протоколы за неуплату штрафа (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) и управление транспортом без страховки (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ). Назначена экспертиза, которая покажет, в каком состоянии был погибший пешеход.

Сысерть, Ангелина Сергеева

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