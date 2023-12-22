10 операционных залов открыли в Свердловском онкологическом диспансере (ФОТО)

В Свердловском областном онкологическом диспансере открыли 10 новых операционных залов. Теперь в медучреждении работают 23 оперзала. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Благодаря реконструкции операционного корпуса оперативная мощность диспансера увеличилась на 80%. Новые операционные построили за полгода. Оборудование для них обошлось в 64 миллиона рублей. «В арсенале хирургов имеются лапароскопические стойки с объемной визуализацией, оборудование для выполнения интраоперационных диагностических исследований, в том числе гамма-щуп и С-дуга, нейрохирургические, торакоскопические, эндоскопические стойки, позволяющие ювелирно проводить даже самые сложные вмешательства. В оперзалах установлены новые операционные столы, наркозные аппараты, электролигирующие генераторы и другое оборудование», – отметили в пресс-службе ведомства.

Первые операции запланированы уже в ближайшие дни. Медики будут выполнять широкий спектр операций при опухолях любых локализаций: молочной железы, мягких тканей и костей, а также урологические, гинекологические, торакальные, нейрохирургические вмешательства, проводить коррекцию опухолевых патологий органов головы и шеи.

«Хирургическое удаление новообразований является основным методом лечения онкологических заболеваний, поэтому увеличение оперативной активности Свердловского областного онкодиспансера – одна из приоритетных задач, которую мы реализуем для повышения качества оказания онкологической помощи жителям Свердловской области. В 2022 году в связи с введением в работу второй смены объемы хирургических вмешательств уже выросли до 16,5 тысячи операций в год. Для сравнения, в 2021 году их было только 13,5 тысячи. А после открытия новых операционных блоков эта цифра увеличится до 22 тысяч», – пояснил главный врач Свердловского областного онкодиспансера Борис Мейлах.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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