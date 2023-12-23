Декабрьский Грязьбург, девочка-Маугли, чудесное спасение и отъем у маленьких в пользу больших. Итоги «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги предпоследней недели в этом году. Она запомнится погодными неожиданностями, переделом полномочий и, к сожалению, ужасными происшествиями с детьми. Обо всем подробнее в обзоре агентства.

Грязьбург вернулся

Температура на Урале на этой неделе снова ставила рекорды. Но не холода, а тепла. Например, в пятницу воздух в Екатеринбурге прогревался до +4,3 градуса, что стало максимумом этого дня за всю историю метеонаблюдений. Неудивительно, что весь выпавший за предыдущие месяцы зимы снег разом растаял, превратив дороги и тротуары в грязную кашу, которую никто не спешил убирать. Впрочем, в ближайшие дни погода изменится – сначала похолодает, а с понедельника пойдёт снег.

Большие забрали у маленьких

На этой неделе завершилась история передачи полномочий по изменению градостроительных документов городов-спутников Екатеринбурга и самой уральской столицы от муниципальных депутатов к депутатам областным. Теперь решать, как будут развиваться города и Екатеринбургской агломерации, будет Законодательное собрание Свердловской области. Наибольшее возмущение это вызвало у жителей Сысерти, где инвесторы и власти собираются построить мусоросортировочный комплекс с полигоном для захоронения отходов. Для чего сначала нужно внести изменения в генеральный план территории, изменив назначение участка с сельскохозяйственного на промышленное.

Итоги Орлова

Свои итоги годы на этой неделе подвел мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он рассказал, что будет с транспортом в городе, как изменятся зарплаты сотрудников детских садов, что будет с несанкционированными ларьками, в том числе теми, где продают пиротехнику. Также он подытожил работу в юбилейном году, с некоторой долей грусти отметив, что трехсотлетие и весь драйв, связанный с его подготовкой, завершились.

Девочка-Маугли

На этой неделе стало известно о тринадцатилетней девочке, которая живёт со своей матерью в квартире в многоэтажке, но не ходит в школу и получает еду у сердобольных соседей. Ребёнка в СМИ тут же окрестили Маугли. Выяснилось, что ее мать была прихожанкой печально известного отца Сергия, который сейчас отбывает срок экстремизм.

Сейчас девочку забрали органы опеки, для неё разрабатывают собственную программу психологической и социальной реабилитации, а что будет с матерью, лишат ли её родительских прав, покажет психолого-педагогическая экспертиза, о чем рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

Младенец из сугроба

На этой неделе, к сожалению, были и другие инциденты с несовершеннолетними. Так, в посёлке Свободном женщина родила в бане на участке собственного свекра, а после прикопала ребёнка в сугробе рядом с баней, к счастью, это увидел дед малыша. Он и спас его. Сейчас и женщина, и малыш в больнице. Возбуждено уголовное дело о попытке убийства матерью новорождённого. В этой истории много странного, например, это у женщины не первый ребенок, у нее и ее мужа есть еще двое, но об этой беременности, как утверждают родные, никто не знал.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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