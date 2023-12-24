В Екатеринбурге в аварии пострадал 9-летний ребенок (ФОТО)

Накануне в Екатеринбурге в результате ДТП пострадала 9-летняя девочка. Инцидент произошел около 14:00 возле дома № 56 на улице Чайковского.

Как сообщили в ГИБДД, при повороте с ул. Щорса на ул. Чайковского водитель «газели» не пропустил двигавшийся навстречу Kia Soul и столкнулся с ним. В результате аварии пострадала 9-летняя пассажирка иномарки. Она с травмами доставлена в больницу. По предварительным данным, ребенок ехал на заднем сиденье и был пристегнут ремнями безопасности.

Госавтоинспекторы напоминают водителям при повороте налево и развороте уступать дорогу машинам, которые двигаются со встречного направления прямо или направо.

Фото: ГИБДД

Екатеринбург, Дарья Деменева

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