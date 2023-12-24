Нетрезвая мать с младенцем в машине устроила гонки с сотрудниками полиции

В Сухом Логу пьяная автоледи, которая перевозила в салоне своего 6-месячного ребенка, попыталась уехать от экипажа ДПС.

По данным портала «Патрульный участок», на улице Гоголя сотрудники полиции остановили машину Kia Rio под управлением 27-летнего мужчины. В салоне также были 6-месячный ребенок в автолюльке, пристегнутый ремнями безопасности, и его 40-летняя мама. По предварительным данным, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Когда мужчина вышел из машины, пассажирка пересела за руль и поехала, но автоинспекторы погнались за ней и заблокировали движение иномарки.

После остановки они заметили признаки опьянения у женщины и ее агрессивное поведение. Она была доставлена в местное ОВД, где ее направили на освидетельствование на состояние опьянения, которое подтвердило, что женщина употребляла алкоголь. Сотрудники Госавтоинспекции передали ребенка трезвым родственникам.

«В отношении нее составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Помимо этого, за оказание сопротивления сотрудникам полиции водитель привлечена к административной ответственности по ст.19.3 КоАП РФ. В подразделении по делам несовершеннолетних в отношении матери малыша составили административный материал по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», – сообщили в пресс-службе УГИБДД.

Сухой Лог, Дарья Деменева

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