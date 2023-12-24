Екатеринбургская школа заполнилась дымом из-за пожара в соседнем здании

Накануне на улице Пехотинцев загорелся мусор в подвале заброшенного здания, из-за чего соседнюю школу заволокло дымом.

«Дым проник и к нам в школу на первый этаж. Все кабинеты были в дыму и копоти», – сообщил очевидец порталу e1.ru. По его словам, заброшенное здание ничем не ограждено, там часто собираются бездомные и дети.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 10 кв. м. В тушении участвовали 47 огнеборцев и 14 единиц техники. «В 19:03 огонь локализован, в 19:06 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:50» – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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