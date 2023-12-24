На Пермском тракте фура улетела в кювет из-за гололеда (ФОТО)

Сегодня утро на 179-м км трассы Пермь – Екатеринбург из-за гололедицы фура улетела в кювет.

Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, водитель грузового автомобиля «Скания» не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадавших не оказалось.

Госавтоинспекция напоминает, что в связи с выпадением осадков на дорогах могут образоваться снежный накат и гололед, который приводит к уменьшению сцепления колес с покрытием и скольжению автомобиля. «Необходимо выбирать пониженную скорость, до подконтрольных значений, при которых вы способны обеспечить полную управляемость транспортного средства, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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