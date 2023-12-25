Из Академического до центра – за полчаса: тестируем новую трамвайную ветку (ФОТО)

Сегодня – первый рабочий день, когда из Академического можно выехать не только на машине или автобусе, но и на трамвае. Мы опробовали на себе новый для района вид транспорта и можем сказать: трамвай будет популярным.

Первые трамваи с конечной на кольце на улице Парина отправляются в будни в начале седьмого утра. На них народу не очень много. Но уже с 7 часов утра на трамвайной остановке – больше 30 человек. К счастью, трамваи пока приходят по расписанию, большинство – с двумя вагонами. Так что на первых остановках места есть.

Сидячие места заканчиваются на третьей от кольца остановки, а на ТЦ Академический пассажиры стоят уже плотной толпой. Но есть и очевидный плюс: от конечной до ТЦ трамвай долетел по выделенке за 7 минут. В то время как автобусы и машины этот путь в пробках преодолевают в 3-4 раза дольше.

После ТЦ почти никто из пассажиров на остановках не выходит вплоть до Волгоградской (кстати, до нее трамвай доехал всего за 18 минут). Там толпа значительно редеет. Но многие все-таки едут в центр. На Московской – Радищева трамвай – в 07:30, на Радищева – 8 Марта в 07:35. Итого: весь путь из Академического до центра теперь занимает 35 минут. С такой скоростью из района можно выехать на машине только в выходной и то не всегда. Маршрутка в будни по пробкам едет минимум час. Кроме того, зайти в нее бывает невозможно даже на конечной остановке.

Очевидный плюс трамвая – скорость, большая вместительность. Минус – в вагонах холодно. Но, если трамваи будут ходить с заявленным интервалом 12-15 минут в будни, скорее всего этот вид транспорта будет одним из самых популярных у жителей района.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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