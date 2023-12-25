В уральской деревне женщина зарезала знакомого и сдалась полиции из-за мук совести

В Артинском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы деревни, которая убила своего знакомого.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 25 сентября 2023 года. Неработающая 44-летняя женщина пришла в дом к 50-летнему знакомому и ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался на месте. Мотивом убийства стала личная неприязнь, сообщили в областном следственном комитете.

«Обвиняемая и погибший оба ранее не судимы. Женщина, осознав содеянное, сама решила признаться в совершенном убийстве, пояснив сыщикам, что ее замучила совесть», – поделился подробностями пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ей грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube