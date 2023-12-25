Не склоняйтесь над зажженным фейерверком и не бросайте петарды под ноги – советы спасателей перед праздниками

Накануне бурных новогодних праздников в МЧС напоминают правила обращения с петардами, хлопушками и салютами.

К примеру, сотрудники МЧС не рекомендуют устраивать салюты при сильном ветре и на расстоянии ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. Фитиль нужно поджигать на расстоянии вытянутой руки от лица. При этом нужно помнить, что огнепроводный шнур горит не больше 3-5 секунд. В МЧС напоминают, что отлетевшую искру очень трудно потушить, и если она попадет на кожу, то ожог гарантирован.

Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Не рекомендуется также низко нагибаться над зажженными фейерверками, и находиться ближе 15 метров от зажженных салютов и фейерверков. Также опасно носить пиротехнику в карманах одежды и бросать петарды под ноги.

В МЧС отмечают, что соблюдение этих элементарных правил поможет сохранить жизнь и здоровье.

Екатеринбург, Едена Васильева

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