Предновогодняя неделя будет снежной

Заключительная неделя 2023 года будет не очень холодной, но зато с обильными осадками.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня днем в Екатеринбурге будет от 0 до -2 °C, 26 и 27 декабря термометры покажут -3…-5°. Погода будет ветреной, возможны порывы до 15 м/с.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, похолодает до -10 °C, а в новогоднюю ночь ожидается -9…-12 градусов и небольшой снег.

Синоптики отмечают, что нынешний декабрь в Екатеринбурге стал очень контрастным. Разница температур достигла почти 38 градусов. Самым теплым днем (+ 4,3°) стало 22 декабря, самым морозным (-33,6°) – 12 декабря. Средняя температура с начала месяца составила -14,7°, что на 4,4 градуса ниже нормы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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