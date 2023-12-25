Губернаторские елки в Екатеринбурге посетят более 13 тысяч детей

В Екатеринбурге начались традиционные губернаторские елки для детей из муниципалитетов области. Новогодние представления будут идти до 9 января.

Как сообщает ДИП, в резиденцию губернатора (Дом Севастьянова) приглашено свыше 8 тысяч малышей в возрасте от 3 до 10 лет. Им покажут представление «Под шелест сказочных страниц» в постановке режиссера Владимира Иванского. По сюжету шоу, брат и сестра попадают на страницы сказок, где их ждут различные испытания.

Для детей старше 10 лет (их более 5,5 тысяч человек) покажут цирковое представление на «Экспо Елке» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Также ребят ждут аттракционы и новогодние подарки.

Кроме того, в кинотеатре «Космос» будут проходить новогодние шоу-программы для детей-сирот, воспитанников интернатов, детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровье. Эти представления посетят свыше тысячи ребят.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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