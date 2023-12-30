В аптеках повысился спрос на средства от похмелья, головной боли и отравлений

В аптеках Екатеринбурга фиксируется повышенный спрос на средства от похмелья, головной боль, от отравлений. Настоящего аншлага и очередей за шипучими таблетками для снятия похмельного синдрома, активированным углем, ферментами и современными адсорбентами пока нет, но обычно он начинается 31декабря и продолжается почти всю неделю праздников.

По словам фармацевтов, их клиенты делятся на несколько категорий. Во-первых, это люди «старой закалки», не признающие ничего, кроме активированного угля и сильных обезболивающих, и появляющиеся уже после бурного застолья. Во-вторых, это люди, заранее употребляющие таблетки для хорошего пищеварения. Такие, как правило, готовятся загодя. Есть и третьи – в основном, молодежь, уже привыкшая к современным «шипучкам» и капсулам для снятия похмельного синдрома. Эта публика, как говорят фармацевты, стабильно приобретает препараты в течение всего года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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