Как пережить праздники без последствий – советы диетологов

В новогодние праздники существует опасность перебрать не только с алкоголем, но и с едой. Европейские диетологи выпустили в связи с этим десять рекомендаций, которые помогут провести каникулы весело и интересно и без большого вреда для здоровья.

1. Ешьте все, но в меру: можно обратить свое внимание на все блюда праздничного стола, но – в формате дегустации, как будто вы находитесь на гастрономическом фестивале. Эта стратегия также оставляет больше места для десертов.

2. Депривация не является решением проблемы: пропуск приема пищи может привести к тому, что люди будут потреблять больше калорий, добавленного сахара и насыщенных жиров. Лучший выбор – выбирать здоровую, качественную пищу в нужных количествах.

3. Не забывайте об основных продуктах: чтобы чувствовать себя сытым и удовлетворенным, сосредоточьтесь на клетчатке, белках и полезных жирах, таких как цельнозерновые продукты, фрукты, овощи; птица, рыба, яйца или фасоль и чечевица; оливковое масло, авокадо и орехи.

4. Поддержание гидратации помогает не путать жажду с голодом. Употребление достаточного количества воды может помочь решению проблемы переедания.

5. Будьте осторожны с употреблением алкоголя: хотя алкоголь может быть приятным сопровождением во время вечеринок, чрезмерное употребление может помешать умеренности, даже за столом.

6. Замедлитесь: когда вы уже думаете о следующем блюде. Лучше перевести дух и насладиться удовлетворением от только что сьеденного вкусного блюда. Потратив несколько минут на то, чтобы насладиться удовольствием от пребывания за столом со своими близкими, вы сможете получить еще больше удовольствия от еды. Кроме того, медленный прием пищи может усилить ощущение сытости.

7. Продолжайте заниматься физической активностью: продолжение движения даже во время праздников может уменьшить воздействие стресса, увеличить энергию, укрепить иммунную систему и очистить разум. Простая ежедневная прогулка или пробежка, занятия йогой могут помочь вернуться в нужное русло, потому что скоро придется идти на работу.

8. Изжога, сонливость и головные боли могут быть нежелательными последствиями веселых праздников. Пищевые добавки помогают пищеварительной функции и облегчают ваше самочувствие.

9. В каникулы выделяйте время для отдыха и восстановления сил.

10. Планируйте возвращение в школу или на работу заранее: неопределенность будущего и прокрастинация только добавят стресса по возвращению с каникул. Старейтесь полес праздников перейти на правильное питание.

Екатеринбург, Елена Васильева

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