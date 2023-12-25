Главный синоптик рассказала, какой будет эта зима

Сегодня главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко рассказала, какой погоды ждать в ближайшие три месяца.

По словам синоптика, с завтрашнего дня на Урал придет южный антициклон, который принесет с собой сильные снегопады на ближайшие двое суток и понижение температуры на 2-3 градуса. До Нового года будет наблюдаться «градиентное» понижение температуры, умеренно морозная погода и небольшое количество осадков.

«Согласно Гидрометцентру России, в январе температура будет ниже нормы, однако количество осадков – выше нормы. Общий атмосферный фронт будет умеренным: ночью -12…-17 °С, днём 13 градусов ниже нуля. Поскольку январь – самый холодный месяц зимы, не исключается повторный толчок аномальных температур: пройдет кратковременная холодная волна. На 4-5 января ожидается понижение температуры на 7-8 градусов, соответственно, будет -25 °С, на юге региона 20 градусов ниже нуля», – отметила синоптик.

По словцам Шепоренко, февраль и март порадуют уральцев теплой погодой.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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