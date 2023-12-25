Ночью будет -20 °С, утром – ноль: синоптик рассказала о погоде в Новый год

Новогодняя ночь ожидается морозной. Об этом на пресс-конференции рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

26 и 27 декабря температура понизится на 2-3 градуса, начнутся сильные снегопады, которые будут связаны с предстоящим южным антициклоном. С 28 числа температура постепенно пойдет на спад и к новогодней ночи достигнет отметки -20 °С в уральской столице.

«В ночь с 31 на 1 января будет достаточно морозная погода, примерно -20 °С в Екатеринбурге и -25…-27 °С на юге и севере области», – отметила синоптик.

Однако, по словам Шепоренко, 1 и 2 января не исключается и потепление до 0 °С.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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