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Понедельник, 25 декабря 2023, 13:24 мск

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Пермская трасса все еще перекрыта после ДТП

Фото УГИБДД по Свердловской области

Трасса Екатеринбург – Пермь все еще перекрыта после ДТП на 160-м километре дороги, сообщили в Уралуправтодоре. «Ведется расчистка проезжей части», – сказали там.

Напомним, авария произошла сегодня утром. «Столкнулись два грузовых автомобиля, молоковоз «Ситрак» и «Скания». Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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