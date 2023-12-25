Уралец спас из горящего дома двух женщин (ВИДЕО)

В свердловском управлении МЧС рассматривают вопрос о награждении 30-летнего работника газовой службы Алексея Останина, который вытащил из огня двух женщин.

Уралец спас из огня двух женщин

Пожар случился поздней ночью 17 декабря в селе Аракаево. Загорелись жилой дом и надворные постройки по ул. Набережной. Живущий по соседству Алексей увидел зарево и сразу вызвал пожарную охрану. А затем побежал к горящему дому. На стук открыла хозяйка Захира Дроздова и сообщила, что в помещении находится ее 93-летняя мать Надира. Алексей первым делом вытащил газовый баллон из частного дома, чтобы не допустить взрыва. Вернувшись, он увидел, что жильцов все еще нет на улице. Мужчина кинулся во двор, который уже был охвачен огнем и дымом. Закрыв лицо шапкой и ориентируясь по стенам, герой пробрался на веранду и увидел, что Захира пытается на себе вытащить мать – престарелая женщина не могла передвигаться самостоятельно. Алексей взял на руки старушку и вместе с Захирой выбежал на улицу.

Убедившись, что со спасенными женщинами все в порядке, мужчина начал стучать в двери двух ближайших домов, чтобы предупредить о пожаре. Когда прибыли пожарные, Алексей рассказал им, что из горящего дома эвакуированы все жильцы и газовый баллон. Сотрудники МЧС быстро локализовали пожар и не допустили распространения огня на соседние строения. Позднее Алексей Останин подъехал к месту пожара на машине, чтобы обогреть в автомобиле пострадавших жильцов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube