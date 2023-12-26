«ФОРЭС» отправил за год на Донбасс 8 гуманитарных грузов (ФОТО)

Компания «ФОРЭС» в этом году отправила на Донбасс 8 гуманитарных грузов. Последний из них ушел к получателям в минувшую субботу.

Напомним, что гуманитарным вопросом в «ФОРЭС» занимаются со второй половины 2022 года. Компания регулярно формирует грузы медицинского назначения: на фронт и в госпитали освобожденных республик отправлено почти 500 тонн лекарств и медпрепаратов, в том числе крупные партии заменителя плазмы крови, необходимые для оказания экстренной помощи. В 2023 году «ФОРЭС» отправила на Донбасс продукты питания и медикаменты, а также по запросам военных, в том числе и своих мобилизованных сотрудников: станции радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, тепловизионные монокуляры и прицелы, антидроновые ружья. Получателями стали военнослужащие из 53-го 54-го полков, а также 55-й бригады. На поддержку военнослужащих в 2023 году компания направила 73,5 млн рублей, со второго полугодия 2022 года на эти цели направлено уже более 120 млн рублей.

«Наши парни выходят на связь и говорят: помогайте, вот список необходимого, и ещё машины нужны. Или когда от Еланского гарнизона приходит обращение…Вот и отправляем. К чести сотрудников и коллег в подразделениях, что в Асбесте, что в Сухом Логу, все понимают, что мы не о каких-то неизвестных, мифических людях говорим, а о своих же ребятах, которым гораздо сейчас тяжелее. Вообще, хочу сказать, что работники компании «ФОРЭС» полноценно подключились к гуманитарной миссии, многие вещи инициируют именно они. Это хорошо, что люди идут к работодателю, значит, понимают, что их услышат. Конечно, рассматриваем, подключаемся», – объясняет исполнительный директор «ФОРЭС» Михаил Ловков.

«Так много посылок на СВО за один рейс мы еще не отправляли! Грузим фуру под самый потолок. Это уже восьмой почтово-гуманитарный груз на СВО для парней из 53-го и 55-го полков, а также для 55-й бригады, который мы традиционно отправляем совместно с компанией «ФОРЭС» и «Сима-ленд».

Груз получился предновогодний. Помимо генераторов, колес, медицины, теплых спальников, бензопил и т.д. везем много конфет, писем от ребятишек, энергетических батончиков, банных веников (их бойцы просили особо) и… уральских новогодних Ёлочек! В ДНР елок практически нет, а новогоднее настроение парням создать хочется))

Свои посылки передали также жены участников СВО из Серова, Полевского, Нижнего Тагила, Екатеринбурга.

Смотрю на список тех, кто к нам в этот раз присоединился и радуюсь. Нас много, мы вместе. И вместе мы победим!» – рассказал про отправку гуманитарной помощи в минувшую субботу депутат Госдумы Максим Иванов в своих социальных сетях.

Напомним, что помимо регулярной отправки грузов на Донбасс, в январе 2023 года компания «ФОРЭС» выступила с инициативой поощрять российских военнослужащих, уничтоживших или захвативших немецкие боевые танки «Leopard2» или американские «Abrams». Эта инициатива стала первым публичным заявлением частного бизнеса в России о поощрении за боевые заслуги. Затем к инициативе уральской компании стали присоединяться другие бизнес-структуры по всей стране и даже звезды шоу-бизнеса.

В течение года представители «ФОРЭС» организовали четыре командировки, побывав на самых дальних границах страны, начиная с Дальнего Востока и до Чечни, где встречались с военнослужащими для выполнения своего намерения. Всего компания выплатила вознаграждение за 15 единиц техники, а по решению генерального директора сумма выплаты иногда превышала предложение, поскольку делить вознаграждение на экипаж из нескольких людей неправильно, поскольку все они рисковали жизнью.

Екатеринбург, Елена Васильева

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