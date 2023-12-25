Машина наехала на активистов на трамвайных путях (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на трамвайных путях машина сбила активиста. Это произошло еще в субботу, в день открытия движения трамваев в Академическом. Событие стало историческим для жителей района, и часть из них, по-видимому, решили не дать автомобилистам больше пользоваться путями (линия выделенная, специально, чтобы трамвай не стоял в пробке).
Машина сбила активиста
Четверо неизвестных преградили путь отечественной серебристой машине, однако водитель решил пойти на таран – и сбил одного из активистов. Видео попало на камеры управляющей компании «Академический».
Будет ли пострадавший обращаться в полицию, неизвестно.
Екатеринбург, Елена Сычева
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