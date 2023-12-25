«Мировой океан разогрет», – главный синоптик рассказала, почему 2023-й был рекордно теплым и засушливым

2023 год стал одним из самых теплых в истории наблюдения: средняя температура в регионе составила 5 градусов тепла, что на 1,5 °С выше нормы. Основная причина такого потепления – высокая температура мирового океана. Об этом на пресс-конференции рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

«На сайте Гидрометцентра размещена информация, что 2023-й стал самым теплым годом на всем земном шаре в истории инструментальных наблюдений. В Свердловской области самым теплым пока считается 2020 год со средней годовой температурой +5,3 °С, а также теплым оказался и 1995 год со среднегодовой отметкой 5 градусов тепла», – уточнила синоптик. Она отметила, что все теплые года наблюдались в последнее тридцатилетие, это говорит о том, что процесс потепления климата происходит не только на Урале, но и на всем земном шаре.

По словам Шепоренко, с аномально холодным климатом мы встретились только в двух месяцах за год: в январе и декабре, когда на Урале температура опустилась до -44 °С, а в уральской столице – до -34 °С. Последний раз такие крепкие морозы наблюдались в 1978-1979 годах, когда на севере региона температурная отметка достигла -55 °С. «Этот процесс, с точки зрения метеорологов, достаточно редкий, потому что холодный воздух поступил к нам с континентальных районов Сибири (Северная Сибирь, Таймыр, северные районы Красноярского края), откуда достаточно редко наблюдаются движения воздушных масс, которые затекают в средние широты и даже перетекают в дальнейшем на европейскую территорию России. В 1978 году аномальные климатически условия также были связаны с поступлением воздуха из выхоложенных районов азиатского континента. Эти воздушные массы постоянно выхолаживаются от поверхности земли и начинают перетекать к Уралу», – прокомментировала главный синоптик.

Однако, как отметила Шепоренко, год был не только самым жарким, но и самым засушливым. Январь, март, апрель, май стали рекордно сухими месяцами. «В Екатеринбурге и Тавде в мае совсем не наблюдалось никаких осадков: в течение месяца 0,5 мм осадков было в Екатеринбурге и 0,0 мм осадков – в Тавде. Некоторая нормализация по осадкам пришлась на ноябрь, когда выпало в 1,5-2 раза больше нормы в виде снега и дождя. Но все же дефицит осадков на Урале наблюдается уже не первый год, что отражается на состоянии рек: особенно маловодными были реки юга области (Тавда, Пышма), бассейн Чусовой, откуда мы питаемся питьевой водой. Более того, сельское хозяйство также страдает от дефицита влаги», – рассказала она.

По словам Галины Шепоренко, теплый и засушливый климат связан с высокой температурой поверхности мирового океана. «Океан разогрет. Высокая температура поверхности мирового океана приводит к всплескам зимней оттепели, которые мы увидели в декабре и которые, скорее всего, будут периодически и дальше. Поскольку это очень большая теплая масса, которая может влиять на погоду, то эти процессы сказываются на многих территориях, не только на нашей», – добавила синоптик.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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