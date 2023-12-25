В МЧС рекомендуют ограничить запуск фейерверков на время непогоды

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов. По прогнозу метеорологов, 26 и 27 декабря в региона ожидаются метели, гололедица на дорогах и порывы ветра до 15 м/с.

«Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Ограничить использование пиротехнических изделий. По возможности исключите поездки на автомобиле. Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия», – рекомендуют в региональном управлении МЧС на период непогоды.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube