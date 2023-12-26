Екатеринбург чистят от снега полсотни рабочих и более 200 машин

В Екатеринбурге из-за сильных снегопадов службы благоустройства переведены в усиленный режим работы. Уборка улиц должна проводиться с привлечением экипажей ГИБДД, так как в предновогодние дни на дорогах скопление транспорта. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на совещании.

По данным мэрии, в течение дня улицы будут чистить 405 дорожных рабочих и 232 машины. Главам района поручено усилить работу по вывозу снега, в том числе в случае необходимости привлекать стороннюю технику.

По прогнозу синоптиков, за сутки в Екатеринбурге выпадет 10 мм снега.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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