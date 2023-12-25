Оборот рынка ЖКХ вырос на 30%

Оборот рынка жилищно-коммунальных услуг вырос на 30% за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба BuisnessStat. В рублях цифры составили 3,71 трлн рублей против 2,88 трлн в 2018 году.

Например, средний размер взносов на капитальный ремонт в России вырос на 48,6%, тариф на водоотведение увеличился на 24,8%, на отопление – на 20,6%, на холодное и горячее водоснабжение – на 19,7% и 19,4% соответственно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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