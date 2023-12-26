Снег и метель в Екатеринбурге сегодня не закончатся

Сегодня за ночь в Екатеринбурге выпало 7 мм снега, а за сутки ожидается не менее 10 мм. Основной снегопад в городе закончится в ночь на среду. А сегодня вечером ожидается метель и гололед.

«Во вторник через Курганскую область и восток Свердловской области пройдет частный циклон, двигающийся на север со стороны Аральского моря. Основные осадки, связанные с циклоном, придутся на Челябинскую область, запад Курганской области, а также на большинство районов Свердловской области, где зона наиболее значительных осадков (до 15-18 мм) 26 декабря пройдет по линии Каменск-Уральский – Серов. В Екатеринбурге за сутки ожидается около 10 мм, основной снегопад в городе закончится только в ночь на среду», – сообщает в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.

По данным метеостанций, в Свердловской области ночью больше всего снега выпало в Сысерти (9 мм), Верхнем Дуброво, Екатеринбурге и Каменске-Уральском (по 7 мм). Эпицентр осадков пришелся на Челябинскую область.

Днем в Екатеринбурге снег не прекратится: он будет от умеренного до сильного. Во второй половине дня ожидается метель. Температура днем будет -3…-5 °C, ночью -4…-6. Завтра, по данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области ожидается снег, местами – умеренный, на севере – сильный. 28 декабря снегопад утихнет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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