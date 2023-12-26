Врачи просят не водить больных детей на елки: заболевших гриппом стало резко больше

В Свердловской области за неделю выявлено почти 40 тысяч случаев ОРВИ, что на 15% больше, чем неделей ранее. Причем чаще стали выявлять грипп. Врачи настоятельно просят не водить больных детей на новогодние елки и не отправлять в загородные лагеря.

«В структуре заболеваемости 52,6% составляют дети. В рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ в за неделю обследован 691 человек. Выделяются вирусы гриппа, SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы аденовирусы, РС-вирусы и другие ОРВИ», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге рост заболеваемости продолжается вторую неделю, и уровень уже превысил среднемноголетний на 11%: за неделю выявлено более 22 тысяч человек с ОРВИ.

«Наступило время новогодних елок, представлений, а также отдыха в детских лагерях. Эпидемиологи настойчиво рекомендуют жителям области не вести ребенка на представление и не отправлять в лагерь при появлении у него любых симптомов инфекционного заболевания», – просят в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube