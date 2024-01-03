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Среда, 3 января 2024, 10:42 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург в 300 фактах – познавательное чтение в новогодние каникулы

В 2023 году Екатеринбург отметил свой трехсотлетний юбилей. Коллектив агентства «Новый День», поздравляя любимый город, решил собрать о нем триста интересных фактов. В результате родился специальный проект, за который редакция получила премию от администрации уральской столицы.

Знали ли вы, что когда-то на месте Екатеринбурга было море? А что в космосе летает одноименный астероид? Что основатели города Василий Татищев и Вильгельм де Геннин, чьи бронзовые изваяния стоят рука об руку, на самом деле терпеть не могли друг друга? Где жил «царский» крокодил Коля и в чем секрет знаменитой слойки «Свердловская»? Все ответы найдете здесь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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