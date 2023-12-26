Помощник пивовара, геймер и хранитель частной коллекции: рекрутеры назвали самые редкие вакансии

Рекрутеры составили топ-25 самых редких вакансий в Свердловской области. Среди них – геймер, переборщик какао-бобов, помощник пивовара, курьер сладких мандаринов и другие необычные предложения.

«Эксперты hh.ru проанализировали 52 тысячи актуальных вакансий, открытых на сегодняшний день в Свердловской области, и выделили топ-25 самых необычных, редких и уникальных предложений о работе, на которые можно откликнуться прямо сейчас», – рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга.

Например, в Екатеринбурге сейчас открыта вакансия геймера. Опытному игроку предлагают от 30 до 50 тысяч рублей в месяц за оказание профессиональной помощи в развитии персонажей и аккаунтов в видеоиграх. Или есть вакансия помощника пивовара: за 50-70 тысяч рублей нужно будет контролировать процесс варки и «перелив продукта». Опыт не обязателен.

Еще есть вакансия переборщика какао-бобов: за внимание и усидчивость готовы платить 25-45 тысяч рублей. Без опыта можно пойти работать рыбаком: за 40 тысяч рублей нужно с февраля по март ловить рыбу в определенных местах. Есть оригинальная вакансия «курьер сладких мандаринов». Якобы можно заработать до 165 тысяч в месяц. На самом деле нужно будет собирать и доставлять заказы одного из онлайн-маркетов. А можно без опыта устроиться мойщиком самолетов, правда, уровень зарплаты вы узнаете только на собеседовании.

Также в топ попали: менеджер по работе с золотыми клиентами, автор вопросов для барной викторины, водолаз, тренер искусственного интеллекта, хранитель частной коллекции, хозяюшка по чистоте и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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