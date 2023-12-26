Пробки в Екатеринбурге достигли 9 баллов уже к обеду (КАРТА)

Из-за снегопада и предновогодней суеты пробки в Екатеринбурге достигли 9 баллов уже к обеду. Наиболее сложная ситуация – в центре.

По данным «Яндекс.Пробок», сейчас стоят почти полностью проспект Ленина, улицы Малышева, Куйбышева, Московская, Восточная и другие. Ситуацию осложняют мелкие ДТП, которые из-за плохой дороги регистрируются повсеместно. На текущий момент аварии зафиксированы на Восточной, Фурманова, Чкалова, Малышева (две).

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил в своем телеграм-канале, что в уборке улиц в городе задействованы 232 единицы спецтехники и 405 дорожных рабочих. Сотрудники ДЭУ сориентированы на работу в усиленном режиме: задействовать поддержку ГИБДД и «зеленые волны», применять шнекороторы, противогололедные материалы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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