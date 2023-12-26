На Кольцовский тракт не заехать: фуры при выезде с Объездной перекрыли дорогу (ФОТО)

Огромная пробка образовалась при выезде с Объездной дороги на Кольцовский тракт. Несколько фур пытаются заехать на эстакаду, но из-за скользкой заснеженной дороги скатываются назад.

«Фуры пытаются заехать в горку, но скатываются. Назад уже не сдать, потому что за ними выстроилась огромная пробка из машин. В итоге фуры перекрыли почти всю дорогу, машины пытаются в одну полосу ехать. Получается не очень. Пробка – на несколько километров», –– рассказал «Новому Дню» автомобилист-очевидец.

Судя по «Яндекс Картам», пробка на Объездной растянулась почти до улицы 8 Марта. Также затруднено движение по Щербакова.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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