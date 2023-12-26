В Екатеринбурггазе рассказали, чем грозит отсутствие нового договора на ТО газовых плит

Всем собственникам жилья в газифицированных домах Екатеринбурга необходимо перезаключить договоры на техническое обслуживание газовых плит. В компании «Екатеринбурггаз» сообщили, что горожане могут сделать это тремя способами.

Заключить договор удаленно

Заявку можно оставить на официальном сайте компании. В электронной форме нужно указать газовое оборудование, данные для связи, прикрепить копию паспорта и документа, подтверждающее право собственности на квартиру. После того как договор будет готов, заявителю придет СМС с адресом офиса, где он сможет забрать документ. Для получения договора нужно показать оригиналы документов.

Прийти в офис

Для жителей Екатеринбурга организован очный прием в подразделениях АО «Екатеринбурггаз» по месту жительства. Офисы принимают документы с 8:00 до 17:00 (понедельник-четверг) и с 8:00 до 15:45 (пятница). Перерыв с 12:00 до 12:45. В пресс-службе компании отметили, что на этой неделе на приеме жителей занято максимальное количество работников. Кроме того, идет большая нагрузка на кол-центр.

Заключить договор во время планового ТО

В Екатеринбурггазе пояснили, что собственники могут заключить договор в день проведения техобслуживания газового оборудования в квартире или частном доме. Владелец жилья должен присутствовать лично и предоставить сотрудникам компании правоустанавливающие документы.

«Договор о техническом обслуживании газового оборудования в многоквартирном доме от имени собственника может заключить доверенное лицо. Для этого собственнику необходимо оформить доверенность на заключение договора в простой письменной форме. Форма представлена на сайте АО «Екатеринбурггаз», – рассказали в пресс-службе компании.

Перезаключить договоры на техническое обслуживание обязаны все собственники жилья. С 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. С 2024 года на территории Екатеринбурга и частные, и многоквартирные дома будет обслуживать только АО «Екатеринбурггаз».

«Согласно законодательству, в случае отсутствия договора о техническом обслуживании Екатеринбурггаз вправе приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением заказчика», – предупредили в компании. Возобновление подачи газа производится в срок до двух дней с момента заключения договора, при этом собственник должен оплатить расходы компании на проведение работ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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