В Ирбите появился «младший брат» медиаэкрана с Вайнера (ФОТО)

В Ирбите компания «Сима-ленд» запустила медиаэкран на бульваре Победы. Он имеет 100 м в длину и 11 м в высоту.

Как пояснили в ДИПе, появление медиаэкрана приурочено к 400-летию города, который отпразднуют через 7 лет. «Мы хотели бы, чтобы Ирбит стал центром экскурсионной, туристической культуры», – отметил заместитель губернатора Валерий Чайников.

В этом месяце финансирование программы развития Ирбита на 2018-2025 годы увеличилось на полмиллиарда рублей и составило практически 7 млрд.

«В старинном купеческом городе сохранилось 86 архитектурных памятников. Восстановление зданий идет по поручению главы региона с 2016 года. Для того, чтобы в полной мере использовать потенциал особняков, разработан пилотный проект «Ирбит – город-музей»», – рассказали в департаменте информполитики. В рамках этого проекта будут созданы музеи мирового уровня и учебный кампус, который будет включать в себя научно-образовательные центры по изучению и реставрации объектов культурного наследия.

Также значимым культурным центром региона делает город знаменитая Ирбитская ярмарка. В этом году ее торговые ряды, музеи и спектакли посетили более 47 тысяч гостей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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