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Среда, 27 декабря 2023, 08:57 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за сильных снегопадов перекрыт Пермский тракт в районе Первоуральска

Фото УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области после сильного снегопада сложная обстановка на федеральных трассах. Высота сугробов за минувшую ночь достигла 50 сантиметров.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, введено ограничение для всех видов транспорта на дороге Пермь – Екатеринбург с 285-го по 342-й км в районе Первоуральска. Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Автоинспекторы контролируют дорожную ситуацию на сложных участках и оказывают помощь водителям, застрявшим на заснеженной дороге.

В ГИБДД призывают автомобилистов отказаться от поездок до наступления благоприятной погоды.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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