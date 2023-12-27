Из-за сильных снегопадов перекрыт Пермский тракт в районе Первоуральска

В Свердловской области после сильного снегопада сложная обстановка на федеральных трассах. Высота сугробов за минувшую ночь достигла 50 сантиметров.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, введено ограничение для всех видов транспорта на дороге Пермь – Екатеринбург с 285-го по 342-й км в районе Первоуральска. Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Автоинспекторы контролируют дорожную ситуацию на сложных участках и оказывают помощь водителям, застрявшим на заснеженной дороге.

В ГИБДД призывают автомобилистов отказаться от поездок до наступления благоприятной погоды.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube