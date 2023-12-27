Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь и каникулы

В ближайшие дни температура воздуха в Свердловской области будет понижаться. В новогоднюю ночь на юге региона ожидается -15…-20 °C, днем 1 января -12…-17°. На севере будет морозно: ночью -25…-30°, днем -23…-28°, вероятен снег.

Такой прогноз дала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. Первая неделя 2024 года будет умеренно морозной. На юге и в Екатеринбурге ожидается -18…-23 ° C, а 3 января ночью похолодает до -27°. На севере в каникулы будет еще холоднее: -25…-30 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube