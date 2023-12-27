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Среда, 27 декабря 2023, 09:53 мск

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Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь и каникулы

В ближайшие дни температура воздуха в Свердловской области будет понижаться. В новогоднюю ночь на юге региона ожидается -15…-20 °C, днем 1 января -12…-17°. На севере будет морозно: ночью -25…-30°, днем -23…-28°, вероятен снег.

Такой прогноз дала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. Первая неделя 2024 года будет умеренно морозной. На юге и в Екатеринбурге ожидается -18…-23 ° C, а 3 января ночью похолодает до -27°. На севере в каникулы будет еще холоднее: -25…-30 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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Метки / Новый год

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