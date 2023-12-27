В Екатеринбурге неизвестный с обрезом попытался ограбить отделение банка

В Екатеринбурге неизвестный мужчина попытался ограбить отделение «Россельхозбанка» на улице Чайковского. Угрожая кассирам обрезом ружья, он требовал деньги, но сотрудники банка отказались выполнять требования и нажали тревожную кнопку. Мужчина выстрелил в потолок и скрылся. Поиском злоумышленника занимается полиция.

Информацию о попытке ограбления «Новому Дню» подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД, УМВД по Екатеринбургу, а также ГУ МВД области под руководством главного сыщика Свердловской области полковника полиции Владимира Молодцова. В настоящее время оперуполномоченные анализируют съемки с камер видеонаблюдения, отрабатывают на причастность ранее судимых лиц, так называемых гастролеров, наркозависимых и склонных к такого рода способу зарабатывания на красивую жизнь. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев нападения, личность грабителя и пути его отхода», – рассказал полковник Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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