Наркологи рассказали о вреде безалкогольного вина

Наркологи не советуют пить безалкогольное вино, особенно аллергикам, бывшим алкоголикам, а также беременным и кормящим женщинам. Безопасность напитка мнимая, считают врачи.

«Для придания напитку вкуса и аромата, который уходит при удалении спирта, производители добавляют в состав вина сахар, красители и ароматизаторы, способные вызывать аллергические реакции, а также для увеличения сроков хранения применяются консерванты, способные спровоцировать негативные реакции в организме. Кроме того, вино без спирта содержит в составе большое количество полифенолов, поэтому его употребление может вызвать расслабление стенок сосудов у людей, страдающих гипотонией. А для тех, кто страдает гипоксией, вредным будет безалкогольное игристое, в составе которого содержится углекислый газ», – рассказал заместитель главного врача областной наркологической больницы Илья Фоминых.

По его словам, безалкогольное вино может послужить для бывших алкоголиков триггером. «Содержание половины процента алкоголя, а также вкус способны пробудить воспоминание о прошлых употреблениях и спровоцировать срыв», – отметил эксперт.

Поскольку в безалкогольном вине все равно остается небольшой процент градусов, поэтому его нельзя пить тем, кто за рулем – приборы могут зафиксировать пары этанола в выдыхаемом воздухе.

Врачи категорически не рекомендуют этот напиток беременным и кормящим женщинам. «Этиловый спирт легко проникает через плаценту или же попадает к малышу через грудное молоко. А присутствие в винной смеси различных добавок может повлиять на развитие у малыша аллергии», – уточнили в областной наркологической больнице.

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный также подчеркнул, что детям категорически нельзя давать безалкогольное вино. Это может спровоцировать у ребенка реальное пристрастие к алкоголю и переход на более крепкие напитки.

«Регулярное употребление безалкогольного вина дает потребителю ложное чувство безопасности: оно же безалкогольное, от него не будет похмелья, не сформируется зависимость. На деле же такой напиток, наравне с обыкновенным вином, способен и вызывать нарушение самочувствия, и являться триггером для формирования алкогольной зависимости при систематическом употреблении», – добавил Поддубный.

Напомним, безалкогольное вино – это напиток, из которого удалили этанол. Либо с помощью нагревания, либо методом обратного осмоса (фильтрацией через мембрану), либо вакуумной дистилляцией.

Екатеринбург, Елена Сычева

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