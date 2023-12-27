В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автобусом на Серовском тракте

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в аварии на Серовском тракте. ДТП случилось сегодня утром – автобус, ехавший из Тюмени в Краснотурьинск, врезался в попутный грузовой тоннар. В салоне автобуса находились 15 человек. Водитель погиб на месте, еще шесть пассажиров получили травмы и были доставлены в больницы.

«Четыре человека госпитализированы в стационар с различными травмами для дальнейшего лечения. У всех состояние средней тяжести. Еще два пациента в госпитализации в стационар не нуждаются», – сообщили в министерстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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