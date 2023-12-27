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Среда, 27 декабря 2023, 09:54 мск

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Почти 40% россиян верят в новогодние приметы

Почти 40% россиян верят в новогодние приметы. Так, 11% загадывают желания под бой курантов в полночь 1 января. Почти половина из них – 6% – верят, что нужно написать желание на бумажке, сжечь, пепел бросить в шампанское, а затем выпить этот коктейль, чтобы загаданное исполнилось. Сделать это полагается, «пока часы двенадцать бьют».

Еще 6% россиян уверены, что год будет удачным, если на столе будут праздничные блюда.

56% не верят ни в какие новогодние приметы, сообщает портал Superjob.

Екатеринбург, Елена Сычева

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