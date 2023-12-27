В Екатеринбурге на 144% вырос спрос на нянь для животных

В декабре спрос на услуги передержки и зоонянь для животных вырос. В Екатеринбурге – аж на 144%. В среднем услуги такой няни стоят от 350 рублей в сутки.

Как рассказали в пресс-службе «Авито», в среднем по России в декабре спрос на услуги для животных вырос на 33%. Хозяева питомцев, собираясь уехать на Новый год, ищут возможности оставить своих кошек и собак в надежных руках.

По данным аналитиков, наибольшим спросом пользуются гостиницы для животных. В зоогостиницах живет одновременно много питомцев, они содержатся в отдельных комфортных боксах, и за ними ухаживают специалисты. Спрос на них по сравнению с прошлым годом вырос на 34%. Средняя стоимость размещения – от 450 рублей в сутки.

Второй вариант оставить животное – пригласить зооняню. Специалист приходит на дом или забирает питомца на время передержки к себе. Няня должна гулять с животным (если это собака), кормить, играть, а также отправлять владельцам фото- и видеоотчеты. Спрос на зоонянь в этом декабре вырос на 33% по сравнению с прошлым. Активнее всего их стали искать в Екатеринбурге (+144%).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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