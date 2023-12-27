В Верхнюю Пышму приехали первые новые автобусы большого класса (ФОТО)

Первые пять автобусов, закупленные для муниципальных и межмуниципальных перевозок, приехали в Верхнюю Пышму. Оставшиеся 294 закупленных автобуса должны прийти в Свердловскую область до 1 февраля, а в марте – выйти в рейсы.

Как сообщили в департаменте информполитики, новые низкопольные автобусы большого класса оборудованы дополнительными батареями, восьмью видеокамерами и пандусами для маломобильных пассажиров. Их максимальная вместимость 110 человек. По словам директора верхнепышминского перевозчика АО «Автотранспорт» Александра Короткова, в ближайшее время автобусы выйдут на маршруты, связывающие сельские территории с Верхней Пышмой и Екатеринбургом (маршруты № 161, 103, 104).

Всего на эти цели направлено из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей.

«Благодаря инициативе губернатора мы вошли в федеральную программу по обновлению подвижного состава, которая продлится до 2027 года. Мы подали заявку и на следующий год. Обновление продолжится. Оставшиеся автобусы должны прийти в Свердловскую область до 1 февраля. Это 15 муниципалитетов и 20 автотранспортных предприятий. Автобусы встанут на наши межмуниципальные маршруты. Усилят их и повысят комфорт для пассажиров», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Брусянин.

Верхняя Пышма, Дарья Деменева

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