В Екатеринбурге ищут газелиста, он сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Екатеринбурге водитель «газели» сбил пешехода и скрылся с места аварии. Инцидент произошел сегодня в 9:35 на улице Восстания возле дома № 58.

По данным Госавтоинспекции региона, водитель выезжал с дворовой территории и наехал на 37-летнюю женщину, которая шла по тротуару. В результате аварии женщина с открытым переломом доставлена в больницу.

С места ДТП водитель скрылся. Принимаются меры по установлению его личности.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube