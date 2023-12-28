На Урале владелец автосервиса угонял иномарки, чтобы пустить их на запчасти для своего бизнеса

В Екатеринбурге будут судить 34-летнего владельца автосервиса, который угонял иномарки, чтобы потом разбирать их на запчасти и использовать для ремонта в своем бизнесе. Общий ущерб владельцам авто превысил 3,1 миллиона рублей.

По версии следствия, в феврале 2023 года мужчина в Березовском угнал автомобиль KIA Sorento стоимостью свыше 934 тысяч рублей. А в мае и июне в Екатеринбурге похитил KIA Rio стоимостью 961 тысяча рублей и Huyndai Solaris стоимостью 1,2 миллиона. Похищенные иномарки он загнал в гаражный бокс в Чкаловском районе, разобрал, чтобы запчасти использовать для ремонта в своем автосервисе. Мужчину задержали в июне, когда он пытался перевести запчасти из гаража в автосервис.

Владелец автосервиса обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 158 УК РФ «Кража, в крупном и особо крупном размерах». Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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