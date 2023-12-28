На Опалихинской мать выпрыгнула с сыном в окно из-за алкогольного психоза

В Екатеринбурге на улице Опалихинской жители дома в пять часов утра обнаружили у подъезда раздетых и босых женщину с сыном. Мать долго и много пила, ночью ей померещилось, что под кроватью кто-то есть, и она вместе с сыном выпрыгнула в окно. Женщина сейчас в реанимации, жизни ребенка ничего не угрожает.

Как пишет портал е1.ru, мужчина выходил из подъезда дома на Опалихинской в 5 утра. И увидел раздетых и босоногих женщину с мальчиком. Женщина при этом едва передвигалась на коленях. Соседи запустили их в подъезд и вызвали скорую помощь.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что женщина с сыном выпрыгнула из окна из-за алкогольного психоза.

«Личности женщины и ее сына установили оперативно. Это жительница Екатеринбурга Мария 1980 года рождения и ее сын 2014 года рождения. Мальчика передали отцу. По предварительным данным, женщина злоупотребляет алкоголем, ей померещилось, что под кроватью находится что-то страшное и опасное, и в результате они выпрыгнули в окно в чем находились. Ребенок учится в третьем классе, к счастью, он обморожений и каких-либо травм не получил», – сообщил пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мать сейчас находится в реанимации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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