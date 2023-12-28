Общественный транспорт 1 января пойдет с 10 утра

В первый день нового года основной объем общественного транспорта в Екатеринбурге выйдет на линии с 10 утра. Об этом на брифинге, посвященном работе коммунальщиков и транспортных служб в новогодние каникулы, сообщил запредседателя городского комитета по транспорту и организации движения Николай Власов. По его словам, чиновники мэрии понимают, что 1 января некоторым людям необходимо выйти на работу, поэтому на основных направлениях транспорт начнет работать с 6 утра, как обычно. Но основной поток выйдет на маршруты на четыре часа позже.

Со 2 января транспорт пойдет по обычному расписанию, но с бОльшими интервалами.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube