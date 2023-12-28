МЧС выпустило предупреждение об очередных снегопадах в Свердловской области

Завтра, 29 декабря, в Свердловской области вновь может начаться снегопад. Предупреждение о непогоде выпустили спасатели.

«29 декабря местами в Свердловской области ожидаются сильный снег, метель, гололедные явления», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным Уральского гидрометцентра, сильный снег пойдет на юго-востоке Свердловской области. В остальных районах осадки будут умеренными. Ожидается изморозь и метель, на дорогах гололедица, снежные накаты. В Екатеринбурге снег будет небольшим.

Отметим, что с 29 декабря начнется похолодание. Завтра днем по области ожидается -9...-14 °C, 30 декабря будет -11...-16°, 31 декабря -10...-15 градусов.

Напомним, 26-27 декабря Свердловскую область накрыл мощный снегопад. За полтора дня выпало более месячной нормы осадков. С последствиями коммунальщики борются до сих пор.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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