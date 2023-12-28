В Екатеринбурге 5-летний ребенок застрял ногой в эскалаторе в торговом центре

В ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге 5-летний мальчик получил травму стопы, поднимаясь на эскалаторе. Его на скорой помощи увезли в горбольницу № 9. Жизнь ребенка вне опасности, врачи оказывают ему всю необходимую помощь, рассказали в свердловском минздраве.

«По предварительным данным, у мальчика закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы. Есть опасения, что медикам, возможно, придется прибегнуть к ампутации одного из пальцев пострадавшей ноги. Впрочем, врачи делают все возможное, чтобы избежать такой крайней меры», – поделился подробностями пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Инцидент попал на видеокамеры, которые стоят в торговом зале. Проверку начали прокуратура и следственный комитет.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания граждан, в том числе при эксплуатации эскалатора», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. СК проводит опрос очевидцев происшествия. Также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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