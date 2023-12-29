Движение трамвая из Академического задержано из-за аварии

Трамвайный маршрут № 1 в Екатеринбурге был приостановлен сегодня утром из-за аварии на путях. В 9:06 автомобиль Honda снес ограждение и выехал на рельсы. ДТП случилось перед остановкой Академика Бардина в сторону кольца на Волгоградской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, задержка в движении трамвая составила 24 минуты. Горожане помогли убрать машину с рельсов.

Трамвай из Академического был запущен 23 декабря, но его преследуют неудачи. В вторник один из составов маршрута № 1 задымился на улице Де Геннина, а еще один – сошел с новых рельсов на улице Серафимы Дерябиной. В среду на улице Белореченской в трамвай врезалась легковушка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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