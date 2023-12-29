В центре Екатеринбурга появился огромный сверкающий шар

В самом центре Екатеринбурга у часовни святой Екатерины начал работать пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар». Он украшен 50 тысячами светодиодов. Каждые десять секунд на арт-объекте появляется один из 23 праздничных узоров и поздравление с Новым годом и Рождеством.

Деревья рядом с шаром украсили гирляндами, которые создают ощущение тепла, окутывая все вокруг мягким желтым светом.

Еще один гигантский новогодний шар появился в парке Энгельса. Он же в этом году полностью реконструировал пространство парка.

Кроме того, световые композиции традиционно установлены у храма Большой Златоуст и храма Иннокентия Московского.

Отметим, что Фонд святой Екатерины уже несколько лет украшает столицу Урала к Новому году и Рождеству.

Екатеринбург, Елена Васильева

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