Полярные совы в городе: ученый рассказал, почему они прилетают

Встретить полярную сову в лесах – большая удача даже для орнитолога, однако нередко они стали прилетать в города. Что их привлекает в городской среде, заставляя покидать тундру, а также что делать, если встретишь такую птицу, рассказал инженер первой категории лаборатории экологи птиц и наземных беспозвоночных ИЭРиЖ УрО РАН Сергей Грачев.

«Совы перекочевывают в зимние месяцы южнее по причине большого количества снега, который затрудняет охоту на мышевидных грызунов, или из-за снижения численности этих грызунов», – уточнил Грачев. По словам специалиста, хищные животные находятся в поисках пропитания, а в городе их привлекает обилие крыс и мышей, обитающих рядом со свалками.

По мнению эксперта, если встретить такую птицу, и она жива и здорова, лучше просто сфотографировать и никак не вредить ей. А если сова травмирована или ведет себя неестественно для здоровой птицы, нужно сообщить об этом сотрудникам центра реабилитации хищных птиц «Холзан», орнитологам Висимского заповедника или сотрудникам Института экологии растений и животных УрО РАН.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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