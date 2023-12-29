Дорожники предупредили о пробках на трассе Екатеринбург – Пермь

На трассе Екатеринбург – Пермь сегодня регистрируются серьезные дорожные заторы. В пресс-службе Уралуправтодора предупредили, что на участке с 315-го по 322-й км особенно сильная пробка в направлении Перми «в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ».

«Возможный путь объезда через г. Первоуральск – п. Билимбай – с. Первомайское со съездом на км 326 и возвращением на автодорогу на км 290. Планируйте свой маршрут заранее», – сообщили в управлении.

Екатеринбург, Елена Сычева

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